YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesinin ardından, sınavdan çıkan yüz binlerce öğrenci, sınav yorumlarını araştırmaya başladı. Öğrenciler, "YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? AYT'de türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt ararken, sosyal medya üzerinden de araştırma yapmaya başladı. Sınavın ilk oturumu olan TYT'nin dün tamamlanması ve ikinci oturum olan AYT'nin de sona ermesiyle birlikte sınav yorumları merak edilmeye başladı. Peki, YKS sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte 2024 yılı YKS (TYT-AYT) sınav yorumları.

YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 1

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise bugün saat 10.15'te başladı ve sınav 180 dakika sürdü. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu. YKS'nin ikinci oturumunda sorulan sorular sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte sosyal medyada yapılan YKS (AYT) soru yorumlarından bazıları...

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YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 2

YKS 2024 AYT SINAV YORUMLARI

"Gelmiş geçmiş en kolay ayt sınavıydı sayısal sözel bütün soruları işaretledim hepsinden full bekliyorum"

"Gelmiş geçmiş en kolay ayt sınavıydı sayısal sözel bütün soruları işaretledim hepsinden full bekliyorum"

"Ayt matematik sorularını gördükten sonra çıkış saati geldiği gibi çıktım sınavdan"

"Böyle zor bir sınav olamaz"

"Ayt'de matematiğe geçtiğimiz an gülmeyi unuttuk"

YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 3

"O integral soruları neydi öyle"

"Şu sınava kolay diyenler ne yaşıyor bilmiyorum ama sonuçları görünce yüzlerinde ki ifadeyi merakta ediyorum açıkçası"

"Ayt matematik inanılmaz zorladı"

"Sağolun ya tyt sınavı kolay yapıp ayt'de bizi zorladığınız için"

YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 4

"Ayt'den çıkanların yüz ifadesine göre oldukça zor gibi gözüküyor"

"Edebiyat çok kolaydı"

"Ayt ölüm gibiydi acayip zordu"

"Ayt felsefe zordu. Kant mı hazırladı soruları"

YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 5

"Ayt'deki 3 sorunun aynısını geçen gün denemede çözdüm harfi harfine aynı şuan şoklardayım"

"Ayt'den full doğru yapan olursa kafamı kıracağım acayip zordu bence"

"Ayt çok rezalet geçti"

"Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler valla ben yapamadım arkadaşlar"

YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 6

"Ezeli düşmanım sensin artık ayt"

"Hayatımda daha kötü bi ayt görmedim"

"Ayt felsefedeki matematik sorusu gerçek miydi"

"Ayt matematik ve fen'de kalem oynatamıyorum, onları nasıl çözüyorlar ya"

YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 7

"Çok kolaydı özellikle matematik 40 dakikada bitti ayt full bekliyorum sadece fiziği yapamadım"

"Gerek tyt gerek ayt olarak tarihin en kolay sınavıydı özellikle matematik bölümü. 2 sınavda çerezdi ayt'de 65 net bekliyorum"

"Çok korkunçtu ayt'den çıktım konuşmak dahi istemiyorum"

"Ayt'nin bana öğrettiği; çalışmayana her soru zor"

YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 8

"Normalde yapabileceğim soruları yapamadım. Bugünkü Fenerbahçe başkanlık seçimlerine gitti aklım."

"Ayt'de gayet basitti. Bu yks çok mu kolay sorulmuş yoksa bana mı çok basit geldi ama bu işin kötü tarafı değil sınav açıklanınca sıralamalar karma karışık olacak ve herkes yığılacak şimdiden geçmiş olsun diliyorum tüm giren arkadaşlarıma"

"Sınav aşırı kolaydı. Kolay olması için polinom bile sormamışlar."

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