YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları
Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesinin ardından, sınavdan çıkan yüz binlerce öğrenci, sınav yorumlarını araştırmaya başladı. Öğrenciler, "YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? AYT'de türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt ararken, sosyal medya üzerinden de araştırma yapmaya başladı. Sınavın ilk oturumu olan TYT'nin dün tamamlanması ve ikinci oturum olan AYT'nin de sona ermesiyle birlikte sınav yorumları merak edilmeye başladı. Peki, YKS sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte 2024 yılı YKS (TYT-AYT) sınav yorumları.
YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise bugün saat 10.15'te başladı ve sınav 180 dakika sürdü. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu. YKS'nin ikinci oturumunda sorulan sorular sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte sosyal medyada yapılan YKS (AYT) soru yorumlarından bazıları...