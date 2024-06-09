YKS sınavı soru yorumları 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları

"O integral soruları neydi öyle"



"Şu sınava kolay diyenler ne yaşıyor bilmiyorum ama sonuçları görünce yüzlerinde ki ifadeyi merakta ediyorum açıkçası"

"Ayt matematik inanılmaz zorladı"

"Sağolun ya tyt sınavı kolay yapıp ayt'de bizi zorladığınız için"