YKS sonuçları 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17-18 Haziran tarihinde güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimiyle birlikte, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2023 YKS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen YKS sonuçlarının ardından, YKS tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları TYT-AYT puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuçları 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS sonuçları 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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