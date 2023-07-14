YKS sonuçları 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YKS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen YKS sonuçlarının ardından, YKS tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları TYT-AYT puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?