YKS sonuçları 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17-18 Haziran tarihinde güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimiyle birlikte, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 YKS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen YKS sonuçlarının ardından, YKS tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları TYT-AYT puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?