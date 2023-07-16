YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT sonuç açıklama tarihi

2023 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklaması, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. ÖSYM üzerinden sonuçları görüntüleyecek olan öğrenciler, buna göre tercih aşamasına dahil olabilecek. İşte, 2023 TYT sonuç açıklama tarihi...