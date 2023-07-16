YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT sonuç açıklama tarihi

Geçtiğimiz Haziran ayında yurt genelinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. YKS sınav sonuçları sonrasında süreç tercih aşaması ile devam edecek. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT sonuç açıklama tarihi - 1

2023 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklaması, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. ÖSYM üzerinden sonuçları görüntüleyecek olan öğrenciler, buna göre tercih aşamasına dahil olabilecek. İşte, 2023 TYT sonuç açıklama tarihi...

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT sonuç açıklama tarihi - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT sonuç açıklama tarihi - 3

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT sonuç açıklama tarihi - 4

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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