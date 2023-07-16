YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT sonuç açıklama tarihi
Geçtiğimiz Haziran ayında yurt genelinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. YKS sınav sonuçları sonrasında süreç tercih aşaması ile devam edecek. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklaması, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. ÖSYM üzerinden sonuçları görüntüleyecek olan öğrenciler, buna göre tercih aşamasına dahil olabilecek. İşte, 2023 TYT sonuç açıklama tarihi...