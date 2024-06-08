YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi
YKS'de ilk oturum TYT sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...