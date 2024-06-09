YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 soru ve cevapları, TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumunun tamamlanması ardından gündeme geldi. TYT’de, Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer aldı. İlk oturum heyecanını geride bırakan üniversite adayları net ve puan hesabı yapabilmek için YKS AYT sorularının ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları yayımlandı mı?

YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı.  8 Haziran Cumartesi günü tamamlanan TYT'de adaylara toplam 120 soru soruldu. 

Sınavın ilk günü TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) ter döken adaylar, AYT oturumunun da başlamasıyla birlikte şimdiden 2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 2

AYT OTURUMU HAKKINDA

9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 3

YDT OTURUMU HAKKINDA

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 4

YKS SORULARI GEÇTİĞİMİZ YIL AYNI GÜN YAYIMLANMIŞTI

YKS soruları ve cevap anahtarları geçtiğimiz yıl oturumlar tamamlandıktan sonra yayımlanmıştı. 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, soru - cevap duyurusu üçüncü oturumun tamamlanmasının hemen ardından gelmişti. 

YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 5

YKS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS 2024 soruları ve cevap anahtarlarının 9 Haziran 2024 tarihinde paylaşılması bekleniyor.

YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 6

YKS'DE DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 7

OBP NASIL HESAPLANACAK?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.

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