YKS soru ve cevapları 2024: YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular ekranında
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 soru ve cevapları, TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumunun tamamlanması ardından gündeme geldi. TYT’de, Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer aldı. İlk oturum heyecanını geride bırakan üniversite adayları net ve puan hesabı yapabilmek için YKS AYT sorularının ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı. 8 Haziran Cumartesi günü tamamlanan TYT'de adaylara toplam 120 soru soruldu.
Sınavın ilk günü TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) ter döken adaylar, AYT oturumunun da başlamasıyla birlikte şimdiden 2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.