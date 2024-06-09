YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? (2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 8-9 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavlarıyla birlikte gündeme geldi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran tarihinde tamamlandı. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT'nin ardından ise üniversite tercihleri için tarihler araştırılmaya başlayacak. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?
2024 YKS üniversite tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih, YKS sınavlarının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, TYT ve AYT sınavından alacakları puanlara ve üniversitelerin boş kontenjanlarına göre üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler, tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?