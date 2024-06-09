YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? (2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 8-9 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavlarıyla birlikte gündeme geldi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran tarihinde tamamlandı. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT'nin ardından ise üniversite tercihleri için tarihler araştırılmaya başlayacak. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? (2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri) - 1

2024 YKS üniversite tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih, YKS sınavlarının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, TYT ve AYT sınavından alacakları puanlara ve üniversitelerin boş kontenjanlarına göre üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler, tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

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YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? (2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri) - 2

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl temmuz ayının ilk haftası itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? (2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri) - 3

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? (2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri) - 4

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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