YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı (2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama)

YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'yi tamamlayan adaylar, bugün AYT oturumları için sınava girecekleri okullara gitti. On binlerce adayın katılım sağladığı YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün itibarıyla tamamlandı. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar, netlerini ve alacakları puanı tahmin edebilmek için TYT ve AYT soru ve cevaplarını beklemeye koyuldu. YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı (2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama) - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) geride kaldı. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün tamamlandı. AYT sınavının sona ermesiyle birlikte, YKS soru ve cevap anahtarının ne zaman, saat kaçta yayımlanacağı merak konusu oldu. YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı (2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama) - 2

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS (TYT-AYT) soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih, sınavlarını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı (2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama) - 3

YKS SORU VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları her yıl ÖSYM'nin duyurular ekranından paylaşılıyor.

2024 YKS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı (2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama) - 4

OBP NASIL HESAPLANACAK?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.

YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı (2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama) - 5

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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