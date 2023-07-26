YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

YKS yerleştirme işlemleri üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Adaylar belirlenen sürelerde online olarak tercihlerini tamamlayacak ardından ise ÖSYM'nin sonuç ilan açıklamasını bekleyecek. Yapılan değerlendirme sonrası 2023 YKS tercih sonuçları ilan edilecek. Üniversite kayıtları ise tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. İşte, 2023 üniversite tercih takvimine dair son gelişmeler...