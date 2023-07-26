YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yakından takip ediliyor. YKS 2023 yılında haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecini takip etmeye başladılar. YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? - 1

YKS yerleştirme işlemleri üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Adaylar belirlenen sürelerde online olarak tercihlerini tamamlayacak ardından ise ÖSYM'nin sonuç ilan açıklamasını bekleyecek. Yapılan değerlendirme sonrası 2023 YKS tercih sonuçları ilan edilecek. Üniversite kayıtları ise tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. İşte, 2023 üniversite tercih takvimine dair son gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? - 2

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? - 3

2023 ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Söz konusu kılavuzun, 27 Temmuz'a kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek için kılavuz yayımlamıştı.

Kesin kılavuz yayımlandığı an haberimizde yer vereceğiz.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? - 4

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta içinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


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