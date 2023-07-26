YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?
2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yakından takip ediliyor. YKS 2023 yılında haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecini takip etmeye başladılar. YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS yerleştirme işlemleri üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Adaylar belirlenen sürelerde online olarak tercihlerini tamamlayacak ardından ise ÖSYM'nin sonuç ilan açıklamasını bekleyecek. Yapılan değerlendirme sonrası 2023 YKS tercih sonuçları ilan edilecek. Üniversite kayıtları ise tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. İşte, 2023 üniversite tercih takvimine dair son gelişmeler...