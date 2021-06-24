YKS'de en sık yapılan 15 hata

Bu hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaştıkça stres seviyesi artmaya başladı. Uzmanlar adayları bu son günlerde ve sınav sırasında yapılan hatalar konusunda uyardı.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 08:32

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 1

Hürriyet gazetesinden Zülal Atagün, haftasonu yapılacak YKS sınavı öncesinde ve sınav anında en sık yapılan hataların neler olduğunu uzmanlara sordu. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta ve Zümre Başkanı Ece Ürkünöz, Matematik Öğretmeni ve YKS Kitap Yazarı Hakan Pişkiner, Coğrafya Öğretmeni ve Soru Yazarı Özlem Şahin Cenik ve Türkçe Öğretmeni-Yazar Mehmet Vicdan sınavda en sık yapılan hataları anlattı.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 2

İşte uzmanlara göre YKS öncesi ve YKS sırasında yapılmaması gereken 15 hata...

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 3

SINAV ÖNCESİNDE  

1) Arkadaşlarla ve özellikle aile fertleriyle sürekli sınavı konuşmak. Bu durum sınav kaygısını arttırabilir.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 4

2) Beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmemek. Dışarıdan yenen yemeklere, farklı ve alışık olunmayan besinlere vücut tepki gösterebilir. Ayrıca sınavdan bir gün önce yatağa erken girmek adayları mutlaka uyumalıyım stresine sokup tam tersi uykusuz bir gece geçirilmesine neden olabilir.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 5

3) Sınava girilecek okul hakkında bilgi sahibi olmamak ve sınava giriş belgesi ile kimlik kartını önceden hazırlamamak. Özellikle büyük şehirlerde okulların yerlerini bulmak zor olabiliyor. Dolayısıyla bu riske girmeyip mutlaka okulun yerini önceden görmekte yarar var. Belgeler de eksik olunca sınava girilemiyor.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 6

4) Öğrencinin kendisiyle ilgili olumsuz yorumlara sahip olması. Adayın sınavda başarılı olamayacağına dair inanç geliştirmesi ve sürekli bu düşünceyi dile getirmesi endişe düzeyini daha çok arttırır.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 7

SINAV SIRASINDA  

5) Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun, en basit sorusunda bile hata yapılabilir.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 8

6) ’Çabuk olmalıyım, hızlı çözmeliyim’ demek. Bu davranış hata yapma oranını arttırıyor.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 9

7) İşlem hatası yapmak. Aday çözemediği soruya geri döndüğünde veya yaptığı soruları kontrol ettiğinde, yaptığı işlemleri de yeniden gözden geçirmeli.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 10

8) Sorunun tamamını değil yarısını okumak. Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalara sık rastlanıyor.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 11

9) İfadenin olumlu ya da olumsuz olduğuna dikkat etmemek. İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimli. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak algılamak yanlış yanıta neden olur.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 12

10) Sınav anında soruyla kavga etmek, bunu mutlaka çözeceğim diyerek soruyla inatlaşmak.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 13

11) Adayın sınav esnasında kendi soru çözme alışkanlıklarının dışına çıkıp daha önce denemediği yöntemleri uygulaması.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 14

12) TYT’den çıkınca pazar günü yapılacak AYT’ye odaklanmak yerine TYT sorularını tartışmak.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 15

13) Bire bir ya da sayfa sayfa kodlama yapmak yerine toplu kodlama yapmak.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 16

14) Zamanı doğru yönetememek. Özellikle TYT’de her ders için ayrılması gereken sürenin unutulması sınavın yetişmemesine sebep olabiliyor.

YKS'de en sık yapılan 15 hata - 17

15) Uzun sorulardan korkmak. Uzun veya karmaşık görünen sorulara hiç bakmamak veya yapamama kaygısıyla okumayı yarıda bırakmak test tekniği açısından son derece hatalı bir tutum. Çünkü soruya gereken zaman ayrılıp iyice okunursa belki de kolay bir yanıtı olduğu görülecektir.

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