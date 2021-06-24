YKS'de en sık yapılan 15 hata

Hürriyet gazetesinden Zülal Atagün, haftasonu yapılacak YKS sınavı öncesinde ve sınav anında en sık yapılan hataların neler olduğunu uzmanlara sordu. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta ve Zümre Başkanı Ece Ürkünöz, Matematik Öğretmeni ve YKS Kitap Yazarı Hakan Pişkiner, Coğrafya Öğretmeni ve Soru Yazarı Özlem Şahin Cenik ve Türkçe Öğretmeni-Yazar Mehmet Vicdan sınavda en sık yapılan hataları anlattı.