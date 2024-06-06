YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS puan hesaplamanın ayrıntıları
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihleri arasında üç oturumda tamamlanacak. Üniversite sınavına katılacak adayların merak ettiği konulardan biri de "YKS hesaplama" oldu. Peki, YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?
3 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) öncesi puan hesaplama konusu bir kez daha gündeme geldi. Adaylar, "YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?" sorularına yanıt arıyor.