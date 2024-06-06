YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS puan hesaplamanın ayrıntıları

YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM hesaplama yöntemiyle ilgili olarak şu bilgilendirmede bulundu: "Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur." Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.