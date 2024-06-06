YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav günü uyarılarını inceliyor. 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrencilerin bazı araç ve gereçlerle sınav binasına girmesi yasak. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ile giriliyor mu?

YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşılmış, sınavla ilgili en çok sorulan sorular yanıtlanmıştı.  Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu?

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YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu? - 2

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından
sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava
girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu? - 3

YKS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu? - 4

SINAVA SAAT İLE GİRİLİR Mİ?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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