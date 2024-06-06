Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşılmış, sınavla ilgili en çok sorulan sorular yanıtlanmıştı. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu?