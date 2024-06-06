YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav günü uyarılarını inceliyor. 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrencilerin bazı araç ve gereçlerle sınav binasına girmesi yasak. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ile giriliyor mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşılmış, sınavla ilgili en çok sorulan sorular yanıtlanmıştı. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilecek mi? Sınava su ve şeker ile giriliyor mu?