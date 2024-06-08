YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı, hangi aksesuarlar yasak? YKS'de yanınızda bulunması gerekenler
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların bazı araç ve gereçleri üzerinde bulundurmaması gerekiyor. Peki, YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı? YKS'de neler yasak? İşte YKS'de yanınızda bulunması gerekenler...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala yapılan uyarılar bir kez daha gündeme geldi. Uyarılardan biri de yasak eşya ve gereçlerle ilgili. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler paylaşılmıştı. YKS'de yasak olan şeyler neler?Toka, kemer, küpe yasak mı? İşte YKS'de yanınızda bulunması gerekenler...