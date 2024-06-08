YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı, hangi aksesuarlar yasak? YKS'de yanınızda bulunması gerekenler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların bazı araç ve gereçleri üzerinde bulundurmaması gerekiyor. Peki, YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı? YKS'de neler yasak? İşte YKS'de yanınızda bulunması gerekenler...

YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı, hangi aksesuarlar yasak? YKS'de yanınızda bulunması gerekenler - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala yapılan uyarılar bir kez daha gündeme geldi. Uyarılardan biri de yasak eşya ve gereçlerle ilgili. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler paylaşılmıştı. YKS'de yasak olan şeyler neler?Toka, kemer, küpe yasak mı? İşte YKS'de yanınızda bulunması gerekenler...

EĞİTİM HABERLERİ

YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı, hangi aksesuarlar yasak? YKS'de yanınızda bulunması gerekenler - 2

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR 

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,

küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit
anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır." denildi.

YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı, hangi aksesuarlar yasak? YKS'de yanınızda bulunması gerekenler - 3

YKS'DE GEREKLİ BELGELER

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor.

YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı, hangi aksesuarlar yasak? YKS'de yanınızda bulunması gerekenler - 4

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

YKS'de toka, kemer, küpe yasak mı, hangi aksesuarlar yasak? YKS'de yanınızda bulunması gerekenler - 5

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER