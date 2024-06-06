YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? ÖSYM sınava sokulması yasak olan eşyaları açıkladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala yapılan uyarılar bir kez daha gündeme geldi. Uyarılardan biri de yasak eşya ve gereçlerle ilgili. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler paylaşılmıştı. Peki, YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? İşte sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşılmış, yasak olan araç-gereçler sıralanmıştı. Peki, YKS'de yasak olan araç ve gereçler neler? YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı?