YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? ÖSYM sınava sokulması yasak olan eşyaları açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala yapılan uyarılar bir kez daha gündeme geldi. Uyarılardan biri de yasak eşya ve gereçlerle ilgili. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler paylaşılmıştı. Peki, YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? İşte sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler...

YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? ÖSYM sınava sokulması yasak olan eşyaları açıkladı - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşılmış, yasak olan araç-gereçler sıralanmıştı. Peki, YKS'de yasak olan araç ve gereçler neler? YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı?

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YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? ÖSYM sınava sokulması yasak olan eşyaları açıkladı - 2

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR 

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,

küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit
anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır." denildi.

YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? ÖSYM sınava sokulması yasak olan eşyaları açıkladı - 3

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından
sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava
girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS'ye girerken para, piercing, kemer, küpe yasak mı? ÖSYM sınava sokulması yasak olan eşyaları açıkladı - 4

YKS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

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