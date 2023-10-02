1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi bekleniyor
1.20 faizli konut kredisi gündemde yer almaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ise ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanması beklenirken, konut da artık bir yatırım aracı olmanın dışında tutulacak. Duyurulması beklenen düşük faizli kredi kampanyasıyla birlikte konut sahibi olma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise kredi kampanyasının ayrıntılarının belirlenmesini bekliyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.