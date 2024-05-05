Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi'nin (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle Silivri'de açtığı kuyulardan gaz çıkmaya başladı. İlk ateş yakılırken, doğalgaz dağıtıma hazır hale geldi.

Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 1

TBNG'nin açtığı 5 yeni kuyuda 10 milyon dolarlık yatırımla 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşılırken, rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar lira olarak açıklandı.

İlk ateşin yakılmasıyla çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır hale geldi.

EKONOMİ HABERLERİ

Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 2

Tekirdağ ve Silivri’de toplam 85 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğalgaz çıkarma kapasitesine sahip TBNG, günlük üretimi yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyor.

Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 3

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TBNG CEO’su Sinan Furat , "Daha önce keşfini yaptığımız bu bulunduğumuz sahadaki doğal gazı dün gece itibarıyla, gaz yakımına başlayarak aslında üretim aşamasına almış olduk. Bu gaz aslında bu bölgedeki sanayicilere bizim yerin 2 bin 500 metre altından çıkardığımız ürettiğimiz yerli ve milli doğalgaz olarak, inşallah bu hafta itibarıyla verilmeye başlanacak." dedi.

Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 4

Furat, "Petrol ve doğalgaz sektörü dünyada genelde daha çok batılı ülkeler tarafından, uzun yıllardır yönetilen yoğun faaliyetlerde bulunulan bir sektör. Ülkemizde 1954 yılında TPAO’nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kurulmasıyla birlikte, bu sektörde faaliyetlere aslında başlamış olduk biz millet olarak. Trakya havzası doğalgaz şirketinde şu anda çalışan 80 kişinin tamamı Türk, Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan petrol mühendisleri, Jeoloji mühendisleri, teknik arkadaşlarımız, hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele ülkemizin sahip olduğu yeraltı kaynaklarını, yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırma mücadelesi." ifadelerini kullandı.

Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 5

Türkiye'nin yıllık enerji maliyetinin 50 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Furat sözlerini söyle sürdürdü:

"Yıllık 50 milyar dolar enerji maliyetimizi biz ne kadar aşağıya çekebilirsek bu paranın ekonominin içerisinde kalmasını sağlayacağız ve enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız. Türkiye petrollerinin Gabar‘da ürettiği petrol günlük 40 bin varile varan yerli üretim, Karadeniz'de üretilen doğalgaz biz özel sektör oyuncularını da çok sevindiriyor. Çünkü ülke olarak artık belli bir seviyeye geldik. Özellikle bulunduğumuz Trakya Bölgesi de bir enerji merkezi olacak, buradan biz Avrupa’ya da gaz satar duruma geleceğiz. Türkiye ve Türkler olarak biz artık bu sektörde varız, bu aslında dünyaya da verilecek güzel bir mesaj."

Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 6
Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 7
Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 8
Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 9
Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 10
Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır - 11
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