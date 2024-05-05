Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır
Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi'nin (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle Silivri'de açtığı kuyulardan gaz çıkmaya başladı. İlk ateş yakılırken, doğalgaz dağıtıma hazır hale geldi.
TBNG'nin açtığı 5 yeni kuyuda 10 milyon dolarlık yatırımla 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşılırken, rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar lira olarak açıklandı.
İlk ateşin yakılmasıyla çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır hale geldi.