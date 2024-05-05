Silivri'de doğalgaz çıkarma çalışmaları: İlk ateş yandı, dağıtıma hazır

Türkiye'nin yıllık enerji maliyetinin 50 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Furat sözlerini söyle sürdürdü:

"Yıllık 50 milyar dolar enerji maliyetimizi biz ne kadar aşağıya çekebilirsek bu paranın ekonominin içerisinde kalmasını sağlayacağız ve enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız. Türkiye petrollerinin Gabar‘da ürettiği petrol günlük 40 bin varile varan yerli üretim, Karadeniz'de üretilen doğalgaz biz özel sektör oyuncularını da çok sevindiriyor. Çünkü ülke olarak artık belli bir seviyeye geldik. Özellikle bulunduğumuz Trakya Bölgesi de bir enerji merkezi olacak, buradan biz Avrupa’ya da gaz satar duruma geleceğiz. Türkiye ve Türkler olarak biz artık bu sektörde varız, bu aslında dünyaya da verilecek güzel bir mesaj."