10 soruda işyerinde corona virüs önlemleri

ntv.com.tr 12.03.2020 - 08:32 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 08:33
İşverenler geniş kapsamlı tedbir almak adına işyerini tatil edebilir. Ancak bu durumda işçilerine ücret ödemeyi sürdürmeleri gerekecektir. Bu nedenle işyerinin tatil edilmesi risk altında olmayan çalışanlar için gerekli değildir. Diğer yandan işverenler mart ayında değil ancak nisan ayından itibaren toplu yıllık izin kullanımını da gündemlerine alabilirler.
İş Kanunu’na göre işverenler nisan ayı başı ile ekim ayı sonu arasındaki dönemde işçilerinin tümünü veya bir bölümünü toplu olarak izne gönderebilirler. Dolayısıyla işveren nisan ayından itibaren çalışanların bir bölümüne yıllık ücretli izin kullandırarak kalabalık işyeri ortamını daha risksiz hale getirebilir.
İşyeri hekimleri için durum farklı. İşyeri hekimleri riskli gördükleri işçilerin durumlarını işverene bildirme yükümlülüğü altında. İşyeri hekimlerinin temel yükümlülüğü iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabilecek durumları işverene veya yetkili işveren vekillerine bildirmektir.
Bir kişinin koronavirüs taşıyıcısı olma şüphesi de iş sağlığı ve güvenliği riski olarak değerlendirilebilecektir. Hatta hayati tehlike oluşturabilen bir iş sağlığı ve güvenliği riski olarak faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulmasını gerektirebilir. İşveren böyle bir şüphe halinde işçinin veya işçilerin işyerine gelmesini engelleyebilir. İşi tamamen veya kısmen durdurabilir. Fakat bu durumda ücret ödeme borcu ortadan kalkmayacaktır. İşveren işçiye ücretini ödemeye devam etmekle yükümlüdür.