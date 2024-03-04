2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları

2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.