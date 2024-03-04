2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları
Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise şubat enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?
2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.