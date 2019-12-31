2020 AGİ kaç lira oldu? (Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?)

Son dakika haberi: 2020 yılı için asgari ücret net 15,03 artışla 2 bin 324 TL olarak açıklandı.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.



2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.