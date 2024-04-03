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3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler 3 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına direkt etki eden enflasyon farkı, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere maaş artışlarına yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ve emekli ise mart enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 1

3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının üçüncü enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 2

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05 olarak belirlendi.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 4

Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 15'i aşmış durumda.

Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 5

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

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