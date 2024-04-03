3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler 3 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına direkt etki eden enflasyon farkı, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere maaş artışlarına yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ve emekli ise mart enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?
3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının üçüncü enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.