75 bin liralık 50 TL

Merkez Bankası tarafından paranın sağ üst köşesindeki 50 rakamının sıfırı eksik basılan paranın eline geçtiğinde sahte olduğunu düşünen Öztürk, “Akşam hesap toplarken paraları sayarken 50 TL’lik parada bir değişiklik fark ettim. Baktım sıfırın birisi yok. Sahtedir diye ayırdım. 1 hafta sonra yerel bir gazetede darp hanenin yanlış basım para diye haberini gördüm. Bankaya götürdüm sahte olup olmadığını anlamak için. Sahte olmadığını söylediler. Bende para olduğunu gören 1-2 kişi aradı. Teklif etti ancak piyasada sunulan paraların altında teklif geldiği için pek düşünmedim. Ama piyasada 70-75 bin gibi teklif sunulduğunu gördüm. Öyle bir teklif gelirse düşünürüz, veririm." diye konuştu.