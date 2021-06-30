Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor

Son zamanlarda Musk, bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinde kayda değer etkiye sahip bir figür olarak gündeme geldi. Kripto para piyasasının arkasındaki nedenleri tam olarak belirlemek zor olsa da Musk konu hakkında tweet attığında bitcoin genellikle yukarı ya da aşağı doğru hareket ediyor.