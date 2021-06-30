Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor

ntv.com.tr 30.06.2021 - 13:52 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 13:54
“Investing” adlı internet sitesi tarafından çevrimiçi olarak Haziran ayında gerçekleştirilen bin 103 kişilik bir ankette, ABD'li yatırımcıların yüzde 63'ü Tesla CEO'sunun finans piyasalar söz konusu olduğunda en etkili kişi olduğunu belirtti.
Bununla birlikte, yatırımcıların yüzde 52'si, finans piyasalarını manipüle etme söz konusu olduğunda, Musk gibi büyük etkileyicilerin gücünü azaltacak politikalara destek verdiğini açıkladı.
Son zamanlarda Musk, bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinde kayda değer etkiye sahip bir figür olarak gündeme geldi. Kripto para piyasasının arkasındaki nedenleri tam olarak belirlemek zor olsa da Musk konu hakkında tweet attığında bitcoin genellikle yukarı ya da aşağı doğru hareket ediyor.
Ankete göre, milyarderin bitcoin'in çevresel etkisi hakkındaki tweetleri bazı yatırımcıları kripto paralarını satmaya sevk etti. Yatırımcıların yüzde 38'i, Elon Musk bunu tweet’leyene kadar bitcoin'in çevresel etkisi hakkında endişelenmediklerini söyledi.
Bu arada, bitcoin yatırımcısı olan ankete katılanların yüzde 30'u geçen ay bitcoin sattı ve yüzde 20'si satışlarını Musk'ın yorumu nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.
Yatırımcıların, yüzde 33'ü Elon Musk’ın kripto para tweet'lerini "rahatsız edici", yüzde 27'si "eğlenceli" ve yüzde 22'si "adaletsiz" olarak nitelerken, yüzde 28'i ise bu konuda kayıtsız olduklarını belirtti.