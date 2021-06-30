Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor

Yeni bir anket çalışması, ABD'li yatırımcıların yaklaşık üçte ikisinin Elon Musk'ın finansal piyasalarda büyük bir etkisi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Katılımcılar, Tesla CEO'sunun tweet'lerine göre bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yaptıklarını kabul etti. Ancak, yatırımcıların büyük bir çoğunluğu, "bitcoin'in geleceğinin milyarder iş insanına bağlı olduğu" fikrine katılmadı.

ntv.com.tr 30.06.2021 - 13:52 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 13:54

Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 1

“Investing” adlı internet sitesi tarafından çevrimiçi olarak Haziran ayında gerçekleştirilen bin 103 kişilik bir ankette, ABD'li yatırımcıların yüzde 63'ü Tesla CEO'sunun finans piyasalar söz konusu olduğunda en etkili kişi olduğunu belirtti.

Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 2

Bununla birlikte, yatırımcıların yüzde 52'si, finans piyasalarını manipüle etme söz konusu olduğunda, Musk gibi büyük etkileyicilerin gücünü azaltacak politikalara destek verdiğini açıkladı. 

Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 3

Son zamanlarda Musk, bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinde kayda değer etkiye sahip bir figür olarak gündeme geldi. Kripto para piyasasının arkasındaki nedenleri tam olarak belirlemek zor olsa da Musk konu hakkında tweet attığında bitcoin genellikle yukarı ya da aşağı doğru hareket ediyor. 

Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 4

Ankete göre, milyarderin bitcoin'in çevresel etkisi hakkındaki tweetleri bazı yatırımcıları kripto paralarını satmaya sevk etti. Yatırımcıların yüzde 38'i, Elon Musk bunu tweet’leyene kadar bitcoin'in çevresel etkisi hakkında endişelenmediklerini söyledi. 

Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 5

Bu arada, bitcoin yatırımcısı olan ankete katılanların yüzde 30'u geçen ay bitcoin sattı ve yüzde 20'si satışlarını Musk'ın yorumu nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.

Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 6

"BITCOIN'İN GELECEĞİ MUSK'A BAĞLI DEĞİL"

Öte yandan, ankete katılanların yüzde 84'ü bitcoin'in geleceğinin Musk'a bağlı olduğu ifadesine katılmadı. Yatırımcılar. ayrıca Musk'ın tweet'lerini ne kadar ciddiye alacakları konusunda büyük ölçüde bölünmüş görünüyor.
Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 7

KATILIMCILARIN ÇOĞU TWEET'LERİ RAHATSIZ EDİCİ BULDU

Yatırımcıların, yüzde 33'ü Elon Musk’ın kripto para tweet'lerini "rahatsız edici", yüzde 27'si "eğlenceli" ve yüzde 22'si "adaletsiz" olarak nitelerken, yüzde 28'i ise bu konuda kayıtsız olduklarını belirtti. 

Yatırımcılar karar vermek için Musk'ı takip ediyor - 8

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