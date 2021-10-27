Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor

"BİZE SAHİP ÇIKIN"

Bazı metruk binaların yıkım tehlikesi taşıdığını, sokakta yürüyen vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığını belirten Halil Ay, “Eski yapı olduğu için çok yüksek evler var. Eski kiremitler rüzgarda düşebiliyor. Birçok kişi yaralandı" diye konuştu.

Yetkililerden mahalleye sahip çıkmasını isteyen Ay, şunları söyledi:

"Eğer mahalle kazandırılırsa, turist gelir. Turistler, 'Kaleiçi'nin karşı mahallesinde yanık, metruk evler var' diyerek dile getiriyor. Turistler buradan üzgün ve çaresiz bir şekilde gidiyor."