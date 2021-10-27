Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor

Haberler - DHA 27.10.2021 - 11:50
Bazı metruk binaların yıkım tehlikesi taşıdığını, sokakta yürüyen vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığını belirten Halil Ay, “Eski yapı olduğu için çok yüksek evler var. Eski kiremitler rüzgarda düşebiliyor. Birçok kişi yaralandı" diye konuştu.
Yetkililerden mahalleye sahip çıkmasını isteyen Ay, şunları söyledi:
"Eğer mahalle kazandırılırsa, turist gelir. Turistler, 'Kaleiçi'nin karşı mahallesinde yanık, metruk evler var' diyerek dile getiriyor. Turistler buradan üzgün ve çaresiz bir şekilde gidiyor."
Mahalleli Erdinç Çaylikoca ise madde bağımlılarının mahalleyi mesken edindiğini söyledi.
“Ailemle birlikte gece 12'den sonra bu sokaklarda dolaşmanın mümkünü yok" diyen Çaylikoca, "Mahalleli olarak dilekçe toplayıp şikayetleri muhtarımıza bildirdik. Bir an evvel metruk evlerin yıkılması, tinercilerin barındığı buralarda yangın çıkabileceğini defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınamadı" dedi.