Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor

Antalya'da asırlık evlerin olduğu Haşim İşcan Mahallesi yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Birinci derece SİT alanı olması nedeniyle tadilat yapılamayan mahalledeki birçok ev madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Art arda çıkan yangınlar nedeniyle kovalarla nöbet tutan mahalleli, bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Haberler - DHA 27.10.2021 - 11:50

Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 1
Antalya'da tarihi dokusuyla bilinen Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin bitişiğindeki Haşim İşcan Mahallesi, en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. 25 sokağı, birçok butik oteli, kentin en büyük parkı olan Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapan Haşim İşcan Mahallesi, 1993 yılında birinci derece SİT alanı ilan edilerek, mahalledeki çok sayıda kargir ev koruma altına alınıp kültür mirası haline getirildi.
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 2
Mahallede en az 150 yıllık 55 tarihi evden 20'ye yakını, metruk ve atıl durumda. Kanunen çivi dahi çakılması yasak olan tarihi evler, son zamanlarda ayda en az 2-3 yangının çıktığı mahallede gün geçtikçe yok oluyor. Mahalle sakinleri ise yangınların önlenmesi ve tarihi dokunun kaybolmaması için Haşim İşcan Mahallesi'nin turizme kazandırılmasını istiyor.
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 3

MAHALLELİ TEDİRGİN

Mahalle SİT alanında olduğu için tadilat yapılamadığını, çivi dahi çakılamadığını aktaran Mahalle Muhtarı Halil Ay, tarihi evlerin yanarak yok olduğunu vurguladı. Halil Ay, “Buraları kim yakıyor bilmiyoruz. İsteğimiz burası yakılmadan, yıkılmadan, harap olmadan önce bu evlerin yapılması. İçimiz yanıyor. Mahalleli bu konuda çok tedirgin ve korkuyor. İnsanlar evlerinde uyuyamaz hale geldi. Buranın Antalya'ya kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 4

"TURİSTLER GELSİN MAHALLE CANLANSIN"

Mahallenin Kaleiçi'ne çok yakın mesafede, şehrin en işlek caddesinin yanında olduğunu belirten Ay, “Kaleiçi ile buranın bir farkı yok. Turistler buradaki evlerden dolayı korkuyor ve mahalleye giremiyor. Turistler gelsin, mahallemiz canlansın istiyoruz. Burada yerler asfalt. SİT alanında olan yerlerde asfalt olmaz. Buralara parke taşı gibi farklı örnekler yapılabilir. Bizim isteğimiz bir an önce metruk evlerin eskiye dönük restore edilmesi" diye konuştu.
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 5

MAHALLELİ SU KOVALARIYLA NÖBET TUTUYOR

Halil Ay, mahallede ayda en az 3, bazen haftada 7 evin yandığını belirterek, "Bu yangınlara çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir ara mahalleliyle birlikte ellerimizde su kovalarıyla nöbet bekliyorduk. Korkar hale geldik. Çünkü evler birbirine bitişik. Diğer evler de zarar görüyor. Yangın esnasında birçok kişiyi evden zor çıkardık. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Genel Kurulu'ndan bir an önce buraya sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 6

"BİZE SAHİP ÇIKIN"

Bazı metruk binaların yıkım tehlikesi taşıdığını, sokakta yürüyen vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığını belirten Halil Ay, “Eski yapı olduğu için çok yüksek evler var. Eski kiremitler rüzgarda düşebiliyor. Birçok kişi yaralandı" diye konuştu.

Yetkililerden mahalleye sahip çıkmasını isteyen Ay, şunları söyledi:

"Eğer mahalle kazandırılırsa, turist gelir. Turistler, 'Kaleiçi'nin karşı mahallesinde yanık, metruk evler var' diyerek dile getiriyor. Turistler buradan üzgün ve çaresiz bir şekilde gidiyor." 

Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 7

"GECE 12'DEN SONRA SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ"

Mahalleli Erdinç Çaylikoca ise madde bağımlılarının mahalleyi mesken edindiğini söyledi.

“Ailemle birlikte gece 12'den sonra bu sokaklarda dolaşmanın mümkünü yok" diyen Çaylikoca, "Mahalleli olarak dilekçe toplayıp şikayetleri muhtarımıza bildirdik. Bir an evvel metruk evlerin yıkılması, tinercilerin barındığı buralarda yangın çıkabileceğini defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınamadı" dedi. 

Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 8
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 9
Antalya kent merkezindeki asırlık evler yok oluyor - 10
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