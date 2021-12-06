Antalyalı kadınlar Avrupa'ya Noel çelengi üretiyor

Süs bitkileri firmalarının 1990'lı yıllardan bu yana üretimi ve ihracatını gerçekleştirdiği çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve Mersin meyvesi gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor.

Kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanlarda kullanılan Noel çelenkleri, ihracatçı firmaların siparişleri doğrultusunda ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar Antalya'da kadınlar tarafından hazırlanıyor.