Antalya’nın kulağı Rusya’dan gelecek haberde: Turizm sektörü 8 milyon turist bekliyor

DHA 12.06.2021 - 11:18
Güvenli turizm sertifikası kapsamında hizmet veren turizm sektörü, yeni sezona, çalışanların büyük kısmının aşılanmasıyla giriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 899 konaklama tesisine sahip Antalya'da, 5 yıldızlı 407 otel ve tatil köyü bulunuyor. Türkiye genelindeki 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sinin bulunduğu Antalya'da, tesisler sürekli olarak bağımsız akredite kuruluşlar tarafından denetleniyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Dernek (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm çalışanlarının aşılanması için verilen kararın Türk turizmini rakiplerin bir adım önüne geçirdiğini belirterek, bu yıl beklentilerinin iyi yönde olduğunu söyledi.
Rusya'dan ümitli olduklarını da belirten Atmaca, “Sanırım önümüzdeki haftalarda Rusya'dan bir heyet bekliyoruz. 21 Haziran'da Rusya'dan olumlu bir karar çıkarsa daha iyi olacak. Ukrayna, Polonya pazarları iyi gidiyor. Uçuş yasakları kalkar ve Almanya'nın aldığı kararlar da Avrupa'ya örnek olursa geçen yıl yakaladığımız sayının en az 2 katını yani 8 milyon turisti görebiliriz" dedi.
Belek bölgesindeki 5 yıldızlı 600 odalı otelin kalite direktörü Burcu Soysal, geçen yıla göre daha yoğun rezervasyon trafiği yaşadıklarını söyledi.
Soysal, her türlü önlemi aldıklarını ve bu önlemlerin turist sayılarına olumlu yansıdığını kaydetti. 1 Haziran öncesi doluluklarının yüzde 40 olduğunu belirten Soysal, “Rezervasyonlarımız şu anda yüzde 70 oranında dolu. Misafirlerimiz genelde villaları tercih ediyor. İzole tatil seçenekleri nedeniyle çok tercih ediliyor. Otelimizin içindeki 13 villamız da dolu. En çok tercih edilen villalarımızın günlük fiyatları 17 ile 25 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.