Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı
Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısının sona ermesiyle birlikte, zam pazarlığı sonuçlandı ve yeni asgari ücret tutarı açıklandı. Asgari ücret ara zammı için bekleyen milyonlarca asgari ücretli çalışan, hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katıldığı toplantı sonrasında alınan kararı merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte 2023 asgari ücret ara zammı sonrası yeni tutar.
2023 asgari ücret zammı için 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından yeni tutar sorgulanmaya başladı. Asgari ücret ara zammı için hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında zam pazarlığı sona erdi ve asgari ücret ara zammı için yeni tutar belli oldu. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?