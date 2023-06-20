Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı

2023 asgari ücret zammı için 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından yeni tutar sorgulanmaya başladı. Asgari ücret ara zammı için hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında zam pazarlığı sona erdi ve asgari ücret ara zammı için yeni tutar belli oldu. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?