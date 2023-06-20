Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı

Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısının sona ermesiyle birlikte, zam pazarlığı sonuçlandı ve yeni asgari ücret tutarı açıklandı. Asgari ücret ara zammı için bekleyen milyonlarca asgari ücretli çalışan, hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katıldığı toplantı sonrasında alınan kararı merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte 2023 asgari ücret ara zammı sonrası yeni tutar.

Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı - 1

2023 asgari ücret zammı için 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından yeni tutar sorgulanmaya başladı. Asgari ücret ara zammı için hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında zam pazarlığı sona erdi ve asgari ücret ara zammı için yeni tutar belli oldu. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı - 2

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00’de 3. kez toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı - 3

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Buna göre; Yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı - 4

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023 yeni asgari ücret ara zammı açıklandı - 5

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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