Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişecek: İşsizlik maaşı (taban-tavan) ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı tutarında asgari ücret belirleyici rol üstleniyor. Yeni yılda işsizlik maaşında asgari ücrete göre artış yaşanacak. Peki, işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar

Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişecek: İşsizlik maaşı (taban-tavan) ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar - 1

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişecek: İşsizlik maaşı (taban-tavan) ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar - 2

2022 YILI İÇİN AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESABI

İşsizlik maaşı şu an en düşük 2 bin 568, en yüksek 5137 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda işsizlik maaşında asgari ücrete göre artış yaşanacak.

Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişecek: İşsizlik maaşı (taban-tavan) ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar - 3

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişecek: İşsizlik maaşı (taban-tavan) ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar - 4

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

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