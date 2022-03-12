Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı

Kar yağışı ve rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bu nedenle balık fiyatlarında artış var. Tezgahın en ucuz balıklarından istavritin bile kilosu 90 liraya kadar çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.03.2022 - 14:07

Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 1

Marmara Denizi'nde poyrazın avlanmayı güçleştirmesi hamsi, çinekop, istavrit ve sarıkanat fiyatlarında artışa neden oldu.

Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 2

Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 90 liradan satılan levrek 100, 50 liradan satılan hamsi 60, 30-40 liradan satılan istavrit 60, 80-90 liradan satılan çupra ise 100 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 3

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz nedeniyle balıkçıların 6 gündür avlanamadığını söyledi.

Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 4

Büyük teknelerin balık azlığı nedeniyle av yasağından önce paydos ettiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları küçük tekne balıkçılarını etkiliyor. Poyraz bir haftadır etkili oluyor. Küçük tekne balıkçıları mecburen kıyıda bekliyor. Balıkçılar denize açılamayınca fiyatlarda artış oluyor. Havalar düzelince yeniden avlanmaya başlayınca fiyatlarda değişiklik olmasını bekliyoruz" dedi.

Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 5

Balıkçı Hasan Erol da bu yıl balıkçılar için sezonun durgun geçtiğini belirterek, "Havaların soğuması, poyraz ve denize açılan teknelerin az olması fiyatları etkiliyor. Mecburen maliyetler artıyor. Maliyetler artınca durum tezgahlara yansıyor. İnşallah havaların düzelmesiyle balık artarsa fiyatlarda bir düşüş olur" diye konuştu.

Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 6
Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 7
Balıkçı tekneleri limanda kaldı, fiyatlar arttı - 8

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER