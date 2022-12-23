Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşı zammı sonrası olası senaryolar

2022 yılında 80 bin liraya yükselen bedelli askerlik ücretinin, 2023 yılında yapılan asgari ücret zammı sonrasında ne kadar olacağı gündemde yer alıyor. Ocak ayında açıklanacak olan 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte, memur ve memur emeklisi maaşlarına da refah payı düzeyinde zam yapılabilir. Peki, 2023 bedellik askerlik ücreti ne kadar olur?
Şu an 80 bin lira olan bedelli askerlik ücretine, asgari ücret zammı sonrasında, açıklanacak enflasyon farkıyla birlikte artış gelmesi bekleniyor.
2023 yılında açıklanacak olan bedelli askerlik ücreti, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkıyla birlikte belirlenecek.
Eğer asgari ücretteki yüzde 54,66'lık artış, memur ve emekli maaşlarına da yansırsa 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 100 bin TL'nin üzerinde olacağı konuşuluyor.
İşte yüzde yüzde bedelli askerlik ücreti senaryoları;
Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında yüzde 20 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 96 bin 76 lira olacak.
Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında yüzde 30 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 104 bin 83 lira olacak.
Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında yüzde 40 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 112 bin 89 lira olacak.
Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında yüzde 50 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 120 bin 96 lira olacak.