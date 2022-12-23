Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşı zammı sonrası olası senaryolar

2022 yılında 80 bin liraya yükselen bedelli askerlik ücretinin, 2023 yılında yapılan asgari ücret zammı sonrasında ne kadar olacağı gündemde yer alıyor. Ocak ayında açıklanacak olan 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte, memur ve memur emeklisi maaşlarına da refah payı düzeyinde zam yapılabilir. Peki, 2023 bedellik askerlik ücreti ne kadar olur?