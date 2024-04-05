BİM aktüel indirimleri 9 Nisan 2024: BİM markette bayram arefesine özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 9 Nisan tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve bayram öncesi ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bayram arefesine özel Türk kahvesi, içecek çeşitleri, kuruyemiş, kahvaltılık ürünler ve bal gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim yer alıyor. İşte 9 Nisan BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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