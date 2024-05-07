Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları
Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı, nisan ayı enflasyonunun belli olmasının ardından vatandaşların gündeminde yer alıyor. Nisan ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından, memur ve emekli zam oranlarında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları.
4 aylık enflasyon farkı, çalışan memurlar, memur emeklisi ve emekliler tarafından sorgulanıyor. Memur ve emekli maaşları her 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından yılda 2 kez zamlanıyor. 2024 yılının ilk 4 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında belirlendi. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?