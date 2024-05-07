Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları

Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı, nisan ayı enflasyonunun belli olmasının ardından vatandaşların gündeminde yer alıyor. Nisan ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından, memur ve emekli zam oranlarında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları - 1

4 aylık enflasyon farkı, çalışan memurlar, memur emeklisi ve emekliler tarafından sorgulanıyor. Memur ve emekli maaşları her 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından yılda 2 kez zamlanıyor. 2024 yılının ilk 4 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında belirlendi. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları - 2

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,70 olarak belirlendi.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları - 3

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.

Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu.

Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli zam oranları - 5

6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ

Merkez Bankası nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran için yüzde 2,54 oldu.

Gelecek aylardaki enflasyon rakamları beklentilere paralel geldiği takdirde 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.

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