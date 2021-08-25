Bu ahududunun kilosu 45 lira

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dağıtılan Polka cinsi ahududu çiftçinin yüzünü güldürdü. İnegöl ilçesinde bu yıl ilk hasadı başlayan yediveren cinsi ahududu hem rekoltesiyle hem de fiyatıyla çiftçiyi memnun etti.

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İHA 25.08.2021 - 13:56

İnegöl’e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde ilk hasadını toplayan Recep Ersoy, İnegöl’de ilk defa ekilen Polka cinsi ahududunın kilosunu 45 liraya sattıkları ve talebe yetişemediklerini belirtti.

''ÜZÜMSÜ BİTKİLERDE ÇİFTÇİLERİMİZ İYİ PARA KAZANIYOR'' İnegöl’e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde hasadı inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Şu anda bulunduğumuz bahçe Polka cinsi Ahududu bahçesi. Bu sene özellikle üzümsü bitkilerde çiftçilerimiz iyi para kazanıyor. Yaban Mersini yeni olmasına rağmen fiyatını biliyorsunuz, yeni yeni aronyayı arazilere soktuk, yine böğürtlen, aynı şekilde Polka cinsi Ahududu revaçta'' dedi.

FİYATI 12 LİRADAN 45 LİRAYA ÇIKTI Geçen sene 12 lira civarında olan ahududunun fiyatı, bu sene 40-45 liraya kadar çıkmış durumda. Fiyatlardaki artış çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Çiftçilerin aktardığına göre, özellikle Uludağ ve etekleri üzümsü bitkilere çok yatkın. Bu anlamda çiftçilerin üzümsü bitkiler diye tabir edilen ahududu, böğürtlen, yaban mersini, aronya gibi ürünlere geçmesi tavsiye ediliyor.

İnegöl’de toplam ahududunun 600-700 ton bandında olduğunu söyleyen Ziraat Odası başkanı, çilek gibi 20 bin-30 bin tonu yakalamayı ve çiftçinin yüzünü güldürmeyi istediklerini belirtti.

ÇİFTÇİ TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR Ahududu üreticisi Recep Ersoy ise, “Polka cinsi ahududuyu İnegöl’de ilk eken üreticilerden birisiyim. Şu anda fiyatı beklemediğimiz kadar yüksek çıktı. Oylat bölgesinde 50 dönüme yakın bu sene Polka cinsi ahududu ekildi. Fiyatlardan çok memnunum. Geçen sene 12 liraydı, bu sene 45 lira. Taleplere de yetişemiyorum'' dedi.

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