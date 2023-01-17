Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin yasalaşmasını bekleyen binlerce kişi, 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusuna yanıt arıyor. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için yaş sınırının kalkmasıyla birlikte birçok kişi emeklilik hakkı kazanacak. Emekli olmaya hak kazanacak olan kişiler şimdiden SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaş hesaplama robotu'yla birlikte, yasa sonrası alacakları emekli maaşlarını hesaplayabiliyor.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 1

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Sorusunun yanıtı, son günlerde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca kişi, yasanın çıkmasıyla birlikte alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 2

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 3

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 4

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

(Not: 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır.)

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 5

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 6

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:


Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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