Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi
Bursa'da yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu. Çevre güvenlik amaçlı önlemler alınırken 3 apartman da tahliye edildi.
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DHA 25.03.2021 - 18:10
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’ta yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
Duvarın çökmesiyle alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tedbir amaçlı binalarda oturanları tahliye etti.
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