Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi

Bursa'da yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu. Çevre güvenlik amaçlı önlemler alınırken 3 apartman da tahliye edildi.

DHA 25.03.2021 - 18:10

Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 1
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 2
İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’ta yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 3
Duvarın çökmesiyle alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu.
Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 4
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 5
Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tedbir amaçlı binalarda oturanları tahliye etti.
Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 6
İstinat duvarının çöktüğü binada hasar oluştu.
Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 7
Bursa'da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi - 8

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