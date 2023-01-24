2023 İOKBS burslularının yatıp yatmadığıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflara verilen İOKBS burs ücretlerinin, 2023 yılında ne kadar olduğu da merak konusu. Peki, bursluluk parası (İOKBS) yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti ne kadar oldu?