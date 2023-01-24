2023 İOKBS burslularının yatıp yatmadığıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflara verilen İOKBS burs ücretlerinin, 2023 yılında ne kadar olduğu da merak konusu. Peki, bursluluk parası (İOKBS) yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti ne kadar oldu?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonucu (İOKBS) bursu 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflara veriliyor. 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan sınavlar adayların erişimine açılmıştı. Şimdi de o dönem sınavı kazanan öğrenciler bursların yatacağı tarihi sorgulamaya başladı.
İOKBS bursları her il için farklı tarihlerde yatıyor olsa da bursların en geç 25 Ocak 2023 tarihinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bursluluk parası sorgulama için e-Okul VBS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Geçtiğimiz Temmuz ayında burs ücretlerine yüzde 42 zam yapılarak 663 TL’ye çekilmişti. Asgari ücretin artmasının ardından üniversite KYK burs ücretleri ön lisans ve lisans düzeyinde 1.250 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi de bursluluk ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor.
İşte bursluluk ücretlerine yapılacak olası zam oranları;
YÜZDE 40 ZAM
Bursluluk parasına geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 40 oranında zam yapılması durumunda ortaokul ve lise bursluluk ücreti 928 TL olacak.
YÜZDE 50 ZAM
Burslara yüzde 50 oranında zam yapılması durumunda 994 TL olacak.
YÜZDE 60 ZAM
Bursluluk ücretlerine yüzde 60 zam yapılırsa 1060 TL’ye yükselecek.