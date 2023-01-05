Bursluluk ücreti 2023: Bursluluk parası ne kadar oldu, zamlandı mı?

Her yıl MEB tarafından 12 ay boyunca başarılı olan ortaokul ve lise öğrencilerinin hesaplarına yatırılan bursluluk parasının, 2023 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2023 bursluluk parası ne kadar oldu, zamlandı mı?
Geçtiğimiz Temmuz ayında burs ücretlerine yüzde 42 zam yapılarak 663 TL’ye çekilmişti. Asgari ücretin artmasının ardından üniversite KYK burs ücretleri ön lisans ve lisans düzeyinde 1.250 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi de bursluluk ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor.
İşte bursluluk ücretlerine yapılacak olası zam oranları;
Bursluluk parasına geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 40 oranında zam yapılması durumunda ortaokul ve lise bursluluk ücreti 928 TL olacak.
Burslara yüzde 50 oranında zam yapılması durumunda 994 TL olacak.
Bursluluk ücretlerine yüzde 60 zam yapılırsa 1060 TL’ye yükselecek.