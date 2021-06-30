Çanakkale Boğazı'na 150 ıstakoz yavrusu bırakıldı

Çanakkale'de avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların popülasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için denize 150 yavru bırakıldı. Dünyada var olan bu olayın Türkiye’de ise ilk defa gerçekleştirildiği belirtildi.

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DHA 30.06.2021 - 12:30

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nce avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların popülasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakozun yumurtalarından elde edilen 150 yavru, Çanakkale Boğazı'nda resif alanına salındı.

Denizlerde azalan canlı balık stoklarının desteklenmesi için 'aqua' kültürün kullanılabileceğini göstermek amacıyla hazırlanan sosyal farkındalık projesinde, balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakoz, Dardanos Yerleşkesi Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne getirildi. Burada içi deniz suyu dolu tanka konulan ıstakozun bıraktığı 4 bin yumurtadan 150 yavru elde edildi.

Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ve yüksek mühendis Hakan Baki, dünyaya geldiğinde yaklaşık 1 santim boyutunda olan yavru ıstakozlara, tankların içinde haftalarca baktı. Bilimsel yöntemlerle büyütülen ve 9 hafta sonunda boyları yaklaşık 5 santime ulaşan ıstakoz ve yavrular, dalış gerçekleştiren Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz ve Prof. Dr. Uğur Altınağaç tarafından Çanakkale Boğazı'nda 4 metre derinlikteki resif alanına bırakıldı.

'TÜRKİYE'DE İLK' ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, yavru ıstakozların denize salınımını yaptıklarını belirterek, "Dünyada var olan bu olay Türkiye’de ilk defa gerçekleşiyor. Istakoz, Türkiye’de az üretilen ve pahalı bir deniz ürünü. Bugün önemli bir adım attık, bereketli olacağına inanıyoruz. Balıklarımızın en kısa zamanda Çanakkale Boğazı’nda çoğalarak insanlarımızın hizmetine sunulmasını umuyoruz.” dedi.

'ISTAKOZ NESLİ TEHLİKEYE GİRMEYE BAŞLADI' Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise bu sene denize balık salma projelerinde değişikliğe gittiklerini dile getirip, şunları söyledi:

“Büyük ticari öneme sahip olduğu için büyük bir avcılık baskısına maruz kalan ve maalesef üretimi yılda 2-3 tona gerilemiş olan ıstakozlar üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Bu amaçla dişi bir ıstakoz temin ettik ve tesislerimize getirdik. Yumurtalı dişi bir ıstakozdu ve larvalarını yetiştirdik. Şu anda 9 haftalık genç ıstakoz bireyleri var. Bu bireyleri denizle buluşturduk."

Önümüzdeki yıllarda daha büyük projelerde daha büyük miktarlarda ıstakozu denizlere bırakmayı umut ettiklerini belirten Önal, ıstakozun neslinin ülkemizde tehlike altına girmeye başladığına işaret etti.

Önal, "Elbette ıstakozları üretip denize bırakmak yetmiyor. Hayatta kalabilecekleri suni resiflerin de olması gerekiyor. Böylece ıstakozların hayatta kalabilecekleri ve korunabilecekleri ortam olmuş oluyor. Bu bölgeler dalışa ve avcılığa kapatılırsa ıstakoz neslinin tekrar eski günlerine kavuşabilmesi için gerekli adımlar atılabilir” diye konuştu.

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