Çekirge üretim merkezinde yangın: Anaç böcekler tamamen yandı, hasar 2 milyon lira

İHA 26.04.2021 - 16:26
Antalya'nın Aksu ilçesinde çekirge üretim merkezinde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kurt ve hamam böceklerinin olduğu bölümde çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İşletme sahibi Selami Gökgöl, yangında üretim alanlarının yüzde 60’ını kaybettiklerini, canlı yem, kurt ve hamam böceklerinin anaçlar dahil tamamının yandığını, yeniden üretim yapabilmek için satış yaptıkları yerlerden ürünleri geri istediklerini söyledi.
Müşterilerinin destek için çekirge siparişi verdiğini dile getiren Selami Gökgöl, “Yangın olduğu andan bu yana müşterilerimizden yoğun bir telefon aldık. Üzüntülerini paylaştılar. Müşterilerimizin bize en büyük desteği, canlı yem türlerimizi yangında kaybetmemiz nedeniyle, kendileri çekirge alımı ile bizlere destek vereceklerini ifade ettiler. Bugün gönderilmesi gereken ürünlerde iptal edilerek, onun yerine çekirge gönderimi yapılacak” dedi.