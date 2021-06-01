CNR Avrasya Boat Show Denizde fuarı başladı

Anadolu Ajansı 01.06.2021 - 15:49
CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman fuara ilişkin şunları kaydetti:
"Burada 150 bin metrekare alanda, Ataköy Marina'da bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz burada yüzlerce firmayı bulabilecek. Buraya geldikleri zaman yat yattan tutun balıkçı teknesine kadar küçük teknelere kadar hepsini bulabilecekler.
Denizden karaya, karadan denize doğa keyfi sunan yüzen karavanlar da fuarın en dikkati çeken deniz araçları arasında yer alıyor.
Denizde ve karada kullanılabilen karavanlar hakkında bilgi veren üretici şirketin satış pazarlama direktörü Ece Tataroğlu, "Bu karavan hem denizde hem de karada gidiyor. Bizim iki ortağımız var. Bir tanesi deniz taşımalığında diğeri de kara taşımacılığında çok uzun yıllardır uzun tecrübe sahibi bununla birlikte pandeminin de hayatımıza girmesiyle birlikte bu fikir ortaya çıktı" dedi.