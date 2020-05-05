Corona virüs pandemisi açık ofislerin sonunu getirebilir

ntv.com.tr 05.05.2020 - 17:14 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 17:16
Modern şirket ofisleri ortak çalışma alanları, kahve standları ve iki dev bilgisayar monitörüne sahip çalışma masaları ile ünlüdür. Ancak, New York Times’ın haberine göre yeni tip corona virüs (Covid-19) krizi bu düzenin sonlanmasına neden olacak.
İş güvenliği uzmanları hapşırma ve öksürük koruyucularının ofislerden yeni bir zorunluluk olabileceğini açıkladı.
Bir masa üzerine monte edilebilen bu pleksiglas bariyer, corona virüs karantinasının ardından işe dönecek çalışanlarını salgından korumak için işverenler tarafından ortaya atılan birçok fikir arasında öne çıkıyor. Bununla birlikte yarı saydam plastik bölmelerle çevrelenmiş el dezenfektanları yerleştirmek, havayı aşağı iten ve yukarı çekmeyen hava filtreleri; viral iletim olmadan işbirliğine izin vermek için dış mekan toplama alanları ve daha serbest hava akışı için gerçekten açılan pencereler ise diğer planlar arasında yer alıyor.
Buradaki esas sorunu yapılması planlanan değişikliklerden herhangi birinin gerçekten daha güvenli işyerleriyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı teşkil ediyor.
ABD’deki bir ofis mobilyası üreten şirketin başkan yardımcı Tracy D. Wymer yapıtıpı açıklamada, “Biz enfeksiyon hastalıkları uzmanı değiliz, sadece mobilya yapıyoruz” diyerek iş yerlerini sağlıklı hale getirmek için alınacak önlemlerin belirsizliğine dikkat çekti.
Bununla birlikte uzmanlar, gerçekten risksiz bir ofis ortamı olamayacağını ama riskin en aza indirilebileceğini döylüyor. Dahili Tıp Doktoru Rajneesh Behal, işyerlerinin salgına karşı nasıl düzenlenebileceği ile ilgili verdiği seminerde “Riskin asla sıfıra düşmesini beklemeyin” dedi.
İşyeri ve hastalık iletimi konusunda bilinenlerin büyük bir kısmı, yeni tip corona virüs krizi ile bazı ortalık özellikleri bulunan mevsimsel grip ile ilgili çalışmalardan kaynaklanıyor. Dünyanın dört bir yanından çeşitli araştırma makalelerinin 2016 yılında yapılan bir analizinde grip yayılımının yaklaşık yüzde 16'sının ofiste gerçekleştiğini ortaya çıkarıldı.
Bir diğer araştırmada ise, işyerinde hastalık iletimini azaltmanın en iyi yollarından biri ofiste mümkün olduğunca az çalışan bulundurmanın olduğu ortaya konuldu. Öksürük ve hapşırma gibi semptomlar gösterilen çalışanların ofise girilmesine izin vermemek ve bir kısım çalışanları uzaktan çalışmaya teşvik etmek bu kapsamda alınabilecek önlemler arasında bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Winston, internete bağlı mesleklerde patlama yaşanması nedeniyle kalabalık açık kavramının son 20 yılda ortaya çıktığını söyleyerek, “ Katlar arasında sınırların olmaması ve hareket özgürlüğü İşbirliği ve yaratıcılık için çok önemli. Ama pahalı ofislerde gittikçe daha fazla insanı sıkıştırmak hastalığın yayılması için çok uygun bir ortam sağlıyor” dedi.
Uzaktan çalışmanın yanı sıra işyerinde corona virüs önlemlerini kapsamında çalışanların masaları arasındaki mesafenin 2 metre olması ve yemekhane, cafe ve oyun salonu gibi ortak alanlarda yeni düzenlemeler yapılması yer alıyor.
Konuyla ilgilli açıklama yapan mobilya tasarım şirketi Knoll'dan Wymer, amaçlarının ofisleri virüssüz ve pratik olmayan bir hale getirmekten ziyade , işçilerin kendilerini daha güvende hissetmeleri için onları yeniden düzenlemek olduğunu aktardı.
Wymer “Çalışanlardan aynı ofise dönmelerini isteyemeyiz. Şirketler temel korkuyu ele almamız gerektiğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Şimdilik ise bu durum, artık paylaşılan masalar, dirsek-dirsek oturma veya insanların, kahve içerek bir proje hakkında konuşmak için bir araya geldiği kafelerin tam anlamıyla kaldırılması anlamına gelmeyebilir. Ancak, bakır gibi mikropları daha az tutan malzemelere iş yeri mobilyalarında daha fazla yer verilmesi ve tavandan aşağıya akan havalandırma sistemlerinin yeniden yapılandırılması atılacak küçük adımlardan biri olabilir.