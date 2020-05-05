Corona virüs pandemisi açık ofislerin sonunu getirebilir

UZAKTAN ÇALIŞMA DAHA FAZLA TEŞVİK EDİLMELİ

Bir diğer araştırmada ise, işyerinde hastalık iletimini azaltmanın en iyi yollarından biri ofiste mümkün olduğunca az çalışan bulundurmanın olduğu ortaya konuldu. Öksürük ve hapşırma gibi semptomlar gösterilen çalışanların ofise girilmesine izin vermemek ve bir kısım çalışanları uzaktan çalışmaya teşvik etmek bu kapsamda alınabilecek önlemler arasında bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Winston, internete bağlı mesleklerde patlama yaşanması nedeniyle kalabalık açık kavramının son 20 yılda ortaya çıktığını söyleyerek, “ Katlar arasında sınırların olmaması ve hareket özgürlüğü İşbirliği ve yaratıcılık için çok önemli. Ama pahalı ofislerde gittikçe daha fazla insanı sıkıştırmak hastalığın yayılması için çok uygun bir ortam sağlıyor” dedi.