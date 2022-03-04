Covid-19 bitti, savaş başladı: Turizm sektörü için 2022 nasıl geçecek?

EASA, "kontrollü hava sahasına giren orta menzilli füzeler" korkusuyla Ukrayna çevresindeki uyarı bölgesinin boyutunu iki katına çıkarırken, "Özellikle, sivil uçakların hem kasıtlı olarak hedeflenmesi hem de yanlış tanımlanması riski var" diye ekledi.

Halihazırda corona virüs endişelerinden korkan birçok gezgin ve mürettebat için, bir çatışma bölgesinin yakınında herhangi bir yere uçma fikrinin korkutucu olabileceği belirtildi.

Seyahat analitiği şirketinden Olivier Ponti verdiği demeçte, "Rusya'dan ilan edilmiş bir tehdit olmamasına dayanarak mantıksız olsa bile tüketiciler savaşın yakınlığından korkacağından Rusya'ya yakın destinasyonların zarar görmesi muhtemel" dedi.