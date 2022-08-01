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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 81 ilde 150 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 20:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması - 1

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması - 2

Cumhurbaşka nı Erdoğan'ın 81 ilde 150 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması - 3

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması - 4

"100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması - 5

"Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması - 6

"Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması - 7

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