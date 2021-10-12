Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar

Haberler - İHA 12.10.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 10:20
Bursa'da çok sayıda kişi doğadan altın toplayarak geçimini sağlıyor ya da ek gelir yaratıyor.
Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip, dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.
Bu işi hobi olarak devam ettirdiğini belirten Aydın, "Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz. Ben başka bir işte çalışıyorum hafta sonları 2 gün tatilim var, onu da altın arayarak değerlendiriyorum. Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım" dedi.