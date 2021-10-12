Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ`da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları, derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram topluyor.

Haberler - İHA 12.10.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 10:20

Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - 1

'da çok sayıda kişi doğadan altın toplayarak geçimini sağlıyor ya da ek gelir yaratıyor. 

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip, dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - 2
Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor. Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.
Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - 3
6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın, " avcısıyım Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin. Biz 6 yıllık tecrübemizle nerelerden çıktığını tespit edebiliyoruz" dedi.
Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - 4

6 YILDA 500 GRAM ALTIN

Bu işi hobi olarak devam ettirdiğini belirten Aydın, "Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz. Ben başka bir işte çalışıyorum hafta sonları 2 gün tatilim var, onu da altın arayarak değerlendiriyorum. Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 topladım" dedi.

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bulmada işleri kolaylaştıran toprak eleme makine üreticisi Erhan Cem Öztürk, "ı herkes el yordamıyla çıkartıyor. Bizim makine bu işi kolaylaştırıyor. Bu işin kanuni olup olmadığını soruyorlar. Maden arama ruhsatlı alanlarda altın aramak mevzuata aykırı, onun dışında doğadaki bütün derelerde altın aramanın bir sakıncası yok. Dünya üzerinde altınının büyük oranı bu şekilde vahşi olarak doğada bulunuyor. Vahşi altın madenlerdekinden çok daha fazla" şeklinde konuştu.
Derelerden altın toplayıp servet kazanıyorlar - 6
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