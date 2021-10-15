Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı

2021 yılının en değerli markaları listesi açıklandı. 2020 yılında corona virüs pandemisi etkisiyle yaşanan ekonomik krize rağmen en değerli 100 şirket değerlerini yüzde 42 artırırken, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, art arda üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi oldu. Marka değerini en fazla yükselten şirket yüzde 275 ile Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla olurken, yüzde 158 ile TikTok ikinci sırada yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 15.10.2021 - 13:48

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 1

Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını açıkladı.

2020 yılında corona virüs pandemisinin etkisiyle yaşanan küresel kriz nedeniyle birçok şirket zor günler geçirirken, bazı şirketler ise pandemi sürecinde marka değerlerini artırdı.

2021'in en değerli 100 markasının toplam değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaşırken, listenin art arda üçüncü kez ilk sırasında toplam marka değerini yüzde 64 artarak 683 milyar dolar olan Amazon yer aldı.

İşte dünyanın en değerli 100 markası:

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 2

100- COLGATE: 18,89 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 3

99- SPOTİFY: 19.28 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 4

98- BANK OF AMERİCA: 19.32 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 5

97- COMMONWEALTH BANK: 19.47 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 6

96- KE: 19,5 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 7

95- PAMPERS: 19.62 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 8

94- CHİNA CONSTRUCTİON BANK: 19.78 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 9

93- DİDİ CHUXİNG: 20.04 MİLYAR DOLAR

Ulaştırma

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 10

92- DHL : 20.14 MİLYAR DOLAR

Lojistik 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 11

91- ORANGE: 20.2 MİLYAR DOLAR

Telekom

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 12

90- TD: 20.21 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler  

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 13

89- AUTODESK: 20,45 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 14

88- NTT: 20.48  MİLYAR DOLAR

Telekom

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 15

87- AIA: 20.6 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 16

86- LOWE'S: 20.67 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende Satışı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 17

 85- UNİTED HEALTHCARE: 20.87 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 18

84- IKEA: 21,02 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 19

83- ZARA: 21,38 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 20

82- SNAPCHAT: 21.61 MİLYAR DOLAR 

Medya ve Eğlence 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 21

81- PİNDUODUO: 21,73 MİLYAR DOLAR

 Tüketim Malları ve Perakende 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 22

80- CHASE: 21,83 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 23

79- ADİDAS 22.34 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 24

78- UBER: 22.41 MİLYAR DOLAR

Ulaşım

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 25

77- BAİDU: 23,36 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 26

76- FEDEX: 23,59 MİLYAR DOLAR 

Lojistik

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 27

75- SİEMENS: 23,64 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 28

74- J.P. MORGAN: 24,11 MİLYAR DOLAR

Finansal hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 29

73- LIC: 24,14 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 30

72- DELL: 24,78 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 31

71- BMW: 24,82 MİLYAR DOLAR

Otomotiv

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 32

70- XİAOMİ: 24.89 MİLYAR DOLAR

Teknoloji 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 33

69- BUDWEİSER: 25,55 MİLYAR DOLAR 

Yiyecek ve İçecek 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 34

68- CHİNA MOBİLE: 25,82 MİLYAR DOLAR

Telekom 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 35

67- MERCEDES-BENZ: 25,84 MİLYAR DOLAR

Otomotiv

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 36

66- HDFC BANKASI: 26,37 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 37

65- HAİER: 26,42 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 38

64- TOYOTA: 26,97 MİLYAR DOLAR

Otomotiv
Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 39

63- RBC: 27,61 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 40

62- WELLS FARGO: 28 MİLYAR DOLAR 

Finansal Hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 41

61- AMERİCAN EXPRESS: 28,58 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 42

60- VODAFONE: 29,74 MİLYAR DOLAR

Telekom Sağlayıcıları

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 43

59- XBOX: 30,4 MİLYAR DOLAR

Teknoloji 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 44

58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: 31,28 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 45

57- AMD: 32,92 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 46

56- GUCCİ: 33,84 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 47

55- COSTCO: 35,14 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 48

54- LİNKEDİN: 35,52 MİLYAR DOLAR 

Medya ve Eğlence

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 49

53- INTUİT: 35,87 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 50

52- ZOOM: 36,93 MİLYAR DOLAR 

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 51

51- ICBC: 37,77 MİLYAR DOLAR

 Finansal Hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 52

50- HUAWEİ: 38.02 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 53

49- PİNG: 38,05 MİLYAR DOLAR

Sigorta

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 54

48- L'OREAL PARİS: 38,31 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 55

47- TESLA: 42.61 MİLYAR DOLAR

Otomotiv

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 56

46- DEUTSCHE TELEKOM: 43,1 MİLYAR DOLAR

Telekom Sağlayıcısı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 57

45- TİKTOK: 43,52 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 58

44- JD: 44,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 59

43- HERMÈS: 46,4 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 60

42- SAMSUNG: 46,77 MİLYAR DOLAR

Teknoloji 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 61

41- CİSCO: 46,82 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 62

40- CHANEL: 47,05 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 63

39- YOUTUBE: 47,1 MİLYAR DOLAR  

Medya ve Eğlence

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 64

38- SPECTRUM: 47,28 MİLYAR DOLAR

Telekom

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 65

37- QUALCOMM: 48,36 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 66

36- SALESFORCE: 48,98 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 67

35- TEXAS INSTRUMENTS: 49,24 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 68

34- MEİTUAN: 52,40 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 69

33- DİSNEY: 55,22 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 70

32- MARLBORO: 57.01 MİLYAR DOLAR 

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 71

31- XFİNİTY: 59 MİLYAR DOLAR

Telekom

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 72

30- WALMART: 59,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 73

29- STARBUCKS: 60,27 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 74

28- ORACLE: 60,84 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 75

27- ACCENTURE: 64,73 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 76

26- SAP: 69,24 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 77

25- THE HOME DEPOT: 70,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 78

24- NETFLİX: 71,13 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 79

23- INTEL: 71,94 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 80

22- UPS: 73.02 MİLYAR DOLAR

Lojistik 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 81

21- LOUİS VUİTTON: 75,73 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 82

20- ADOBE: 78,52 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 83

19- PAYPAL: 80.62 MİLYAR DOLAR

Ödeme 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 84

18- INSTAGRAM: 82,9 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 85

17- NİKE: 83.71 MİLYAR DOLAR

Tüketim Ürünleri ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 86

16- COCA-COLA: 87.6 MİLYAR DOLAR

İçecek

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 87

15- IBM: 91,34 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 88

14- AT&T: 100,65 MİLYAR DOLAR

Telekom

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 89

13- VERİZON: 101,94 MİLYAR DOLAR

Telekom

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 90

12- NVİDİA: 104,76 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 91

11- MOUTAİ: 109,33 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 92

10- MASTERCARD: 112,88 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 93

9- MCDONALD'S: 154.92 MİLYAR DOLAR

 Yiyecek ve İçecek 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 94

8- VİSA: 191,29 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 95

7- ALİBABA 196.91 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 96

6- FACEBOOK: 226,74 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 97

5- TENCENT: 240,93 MİLYAR DOLAR 

Medya ve Eğlence

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 98

4- MİCROSOFT: 410,27 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 99

3- GOOGLE: 458 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 100

2- APPLE: 612 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 101

1- AMAZON: 683.85 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER