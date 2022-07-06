Elon Musk'ın 220 milyar dolarlık imparotorluğu ona emanet: Jared Birchall kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 16:42 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 17:56
Business Insider’ın haberine göre, 220 milyar dolarlık bir imparatorluğu yönetmesi için Elon Musk sadece tek bir kişiye güveniyor: Jared Birchall.
47 yaşındaki ve beş çocuk babası Birchall, yalnızca Musk'ın çeşitli servet ve yatırım yönetimi faaliyetlerinden sorumlu olan aile şirketi Excession LLC'nin değil, aynı zamanda Neuralink'in ve The Boring Company'nin CEO’su konumunda bulunuyor.
Bununla birlikte Musk'ın son altı yıldır sağ kolu olan finans uzmanının, milyarderin Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması için fon düzenleme müzakerelerinin arkasındaki güç olduğu da söyleniyor.
Birchall, 1999 yılında Brigham Young Üniversitesi'nden mezun oldu ve ardından 2000 yılında Goldman Sachs'ta finansal analist olarak kısa bir görev yaptı. Aynı yıl özel servet danışmanı olarak Merrill Lynch'te işe başlayan Birchall 2010 yılına kadar orada çalıştı. Ancak Birchall, "yönetim onayı olmadan bir müşteriye e-posta gönderdiği” için Merrill Lynch'ten kovuldu.
Daha sonra 2010'dan 2016'ya kadar ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley'de kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve burada zengin insanların servetini idare etmesiyle ün kazandı.
Musk tarafından 2016 yılında Excession LLC'nin genel müdürü olarak işe alındı.
Diğer taraftan Birchall’ın gösterişli ve sosyal medya meraklısı patronunun aksine, sakin ve sorunsuz bir yönetici olduğu belirtiliyor.
The Boring Company ve Neuralink'te önemli roller üstlenmesinin yanı sıra Musk Foundation'da yönetim kurulu üyesi ve Dogecoin Foundation'ın danışma kurulu üyesi olan Birchall’ın birçok görevi bulunuyor.
Birchall'ın görevleri, Musk'ın kurumsal mülklerini yönetmenin çok ötesine uzanıyor. Business Insidre'a göre Birchall, Musk'ın Twitter anlaşmasını güvence altına almak için çok önemli olan kredileri sıraya koydu.
Ayrıca Birchall, Musk'ın sosyal medyada yaptığı gafların sonuçlarına karşı onu güvende tutttu.