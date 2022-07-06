Elon Musk'ın 220 milyar dolarlık imparotorluğu ona emanet: Jared Birchall kimdir?

JARED BIRCHALL KİMDİR?

Birchall, 1999 yılında Brigham Young Üniversitesi'nden mezun oldu ve ardından 2000 yılında Goldman Sachs'ta finansal analist olarak kısa bir görev yaptı. Aynı yıl özel servet danışmanı olarak Merrill Lynch'te işe başlayan Birchall 2010 yılına kadar orada çalıştı. Ancak Birchall, "yönetim onayı olmadan bir müşteriye e-posta gönderdiği” için Merrill Lynch'ten kovuldu.