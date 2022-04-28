Elon Musk: Coca Cola’yı satın almak istiyorum

KOLA İLK ÜRETİLDİĞİNDE TARİFİNDE KOKAİN VARDI

Bununla birlikte, Musk'ın Coca-Cola hakkındaki yorumları büyük ihtimalle alay konusu olsa da, bazı tarihsel gerçekleri de taşıyorlar. ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü'ne (National Institute on Drug Abuse) göre, kokain 1885'te Atlantalı bir eczacı olan John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde yasaldı.