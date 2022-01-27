Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 27.01.2022 - 14:52 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 15:18
Firmadaki satışlar, 2021'de müşterilere 936 binden fazla araç teslim ettiği için yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara yükselmişti.
Ancak Musk otomobil üreticilerini etkileyen tedarik zinciri sorunları üretim kapasitesini sınırlamaya devam ettiği için büyümenin yavaşlayacağı konusunda uyardı.
Bununla birlikte Musk, 2021'in Tesla ve genel olarak elektrikli araçlar için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Yıl boyunca tedarik zinciri zorluklarıyla mücadele ederken herkes savaştı. Buna rağmen, geçen yıl hacimlerimizi yaklaşık yüzde 90 oranında artırmayı başardık. Tedarik zincirindeki sorunlar, büyümenin ana sınırlayıcı faktörü. Ancak 2022'de rahat bir şekilde yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme bekliyorum” dedi.
Diğer taraftan, Tesla’nın daha iyi bir durumda olduğu görülse de, dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri, diğer üretim ve tedarik zinciri sıkıntılarının yanı sıra, mikroçip sıkıntısıyla boğuşuyor.
Faaliyetlerine, ABD’nin California eyaletinde başlayan Tesla’nın şu anda Teksas ve Çin’de fabrikaları bulunuyor. Ayrıca Almanya’nın başkenti Berlin’de bir fabrika daha inşa ediyor.
Bu tesislerin, dikkatlerini elektrikli araçlara çeviren geleneksel otomobil üreticilerinin yeni rekabetiyle karşı karşıya kalsa bile, Tesla'nın üretimini önemli ölçüde genişletmesine yardımcı olması bekleniyor.
Musk, ayrıca otonom otomobillerin de "Tesla için en önemli karlılık kaynağı olacağını" beklediğini söyledi:
"Filodaki otomobillerin bir yazılım güncellemesi yoluyla kendi kendini sürebilen bir hale gelmesiyle, tarihteki herhangi bir malın varlık değerindeki en büyük artışı göreceğiz.”