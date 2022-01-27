Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak

Bununla birlikte Musk, 2021'in Tesla ve genel olarak elektrikli araçlar için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Yıl boyunca tedarik zinciri zorluklarıyla mücadele ederken herkes savaştı. Buna rağmen, geçen yıl hacimlerimizi yaklaşık yüzde 90 oranında artırmayı başardık. Tedarik zincirindeki sorunlar, büyümenin ana sınırlayıcı faktörü. Ancak 2022'de rahat bir şekilde yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme bekliyorum” dedi.