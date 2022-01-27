Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak

Tesla, Avrupa ve Çin'de satışların daha da artmasıyla karının geçen yıl altı kattan fazla artarak 5,5 milyar dolara yükseldiğini ve 19 yıllık tarihindeki en yüksek satışı gerçekleştirdiğini duyudu. Bununla birlikte, şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın satışlarının bu yıl yüzde 50'den fazla artacağını söyledi. Ancak pandemiden kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarının yıl boyunca üretimi tekrar kısıtlayacağı konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 27.01.2022 - 14:52 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 15:18

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 1

, satışlarının 2022'de tedarik zinciri sorunlarına rağmen geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artacağını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi geçen yıl 5,5 milyar dolar değerinde rekor bir kar açıklamıştı.

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 2

Firmadaki satışlar, 2021'de müşterilere 936 binden fazla araç teslim ettiği için yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara yükselmişti.

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 3

Ancak Musk otomobil üreticilerini etkileyen tedarik zinciri sorunları üretim kapasitesini sınırlamaya devam ettiği için büyümenin yavaşlayacağı konusunda uyardı.

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 4

Bununla birlikte Musk, 2021'in Tesla ve genel olarak elektrikli araçlar için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Yıl boyunca tedarik zinciri zorluklarıyla mücadele ederken herkes savaştı. Buna rağmen, geçen yıl hacimlerimizi yaklaşık yüzde 90 oranında artırmayı başardık. Tedarik zincirindeki sorunlar, büyümenin ana sınırlayıcı faktörü. Ancak 2022'de rahat bir şekilde yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme bekliyorum” dedi.

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 5

OTOMOBİL SEKTÖRÜ MİKROÇİP SIKINTISIYLA BOĞUŞUYOR

Diğer taraftan, Tesla’nın daha iyi bir durumda olduğu görülse de, dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri, diğer üretim ve tedarik zinciri sıkıntılarının yanı sıra, mikroçip sıkıntısıyla boğuşuyor.

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 6

TESLA FABRİKALARININ SAYISINI ARTIRIYOR

Faaliyetlerine, ABD’nin California eyaletinde başlayan Tesla’nın şu anda Teksas ve Çin’de fabrikaları bulunuyor. Ayrıca Almanya’nın başkenti Berlin’de bir fabrika daha inşa ediyor.

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 7

Bu tesislerin, dikkatlerini elektrikli araçlara çeviren geleneksel otomobil üreticilerinin yeni rekabetiyle karşı karşıya kalsa bile, Tesla'nın üretimini önemli ölçüde genişletmesine yardımcı olması bekleniyor.

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 8

Musk, ayrıca otonom otomobillerin de "Tesla için en önemli karlılık kaynağı olacağını" beklediğini söyledi:

Elon Musk: Tesla'nın satışları bu yıl yüzde 50'den fazla artacak - 9

"TARİHTEKİ EN BÜYÜK ARTIŞI GÖRECEĞİZ"

"Filodaki otomobillerin bir yazılım güncellemesi yoluyla kendi kendini sürebilen bir  hale gelmesiyle,  tarihteki herhangi bir malın varlık değerindeki en büyük artışı göreceğiz.”

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