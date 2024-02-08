Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri)
Emekli bayram ikramiyesi zammının ne kadar olacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2'şer bin liradan toplamda 4 bin lira ikramiye alan emeklilere zam müjdesi geldi. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerine zam talebi olduğunu ve bu konuda adım atmaya hazır olduklarını dile getirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri.
2024 yılında emekli bayram ikramiyesi zammının ne kadar olacağına yönelik araştırmalar başladı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ikramiyeleri yüzde kaç zamlı olarak alacaklarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl iki bayram sonrasında toplamda 4 bin lira alan emekliler, bu yıl verilecek miktarı sorguluyor. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı için ihtimaller.