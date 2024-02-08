Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri)

Emekli bayram ikramiyesi zammının ne kadar olacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2'şer bin liradan toplamda 4 bin lira ikramiye alan emeklilere zam müjdesi geldi. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerine zam talebi olduğunu ve bu konuda adım atmaya hazır olduklarını dile getirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 1

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi zammının ne kadar olacağına yönelik araştırmalar başladı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ikramiyeleri yüzde kaç zamlı olarak alacaklarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl iki bayram sonrasında toplamda 4 bin lira alan emekliler, bu yıl verilecek miktarı sorguluyor. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı için ihtimaller.

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Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, NTV'de soruları yanıtladı.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"İki bayram için. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz.

Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk.

Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada ifade etmek isterim sizlere."

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı.

Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı çalışma sonrasında 2024 emekli bayram ikramiyesinde yeni ücret belli olacak.

İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesinin toplam tutarı olan 4 bin lira üzerinden zam için ihtimaller;

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 4

YÜZDE 20 ZAM

Zam tutarı yüzde 20 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 5

YÜZDE 25 ZAM

Zam tutarı yüzde 25 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 6

YÜZDE 30 ZAM

Zam tutarı yüzde 30 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 7

YÜZDE 40 ZAM

Zam tutarı yüzde 40 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 600 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 8

YÜZDE 50 ZAM

Zam tutarı yüzde 50 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 6 bin lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri) - 9

YÜZDE 100 ZAM

Zam tutarı yüzde 100 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 8 bin lira olacak.

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