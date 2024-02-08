Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? (Bayram ikramiyesinde yüzde yüzde zam ihtimalleri)

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, NTV'de soruları yanıtladı.



Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:



"İki bayram için. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz.

Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk.

Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada ifade etmek isterim sizlere."