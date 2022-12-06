Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama)

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.