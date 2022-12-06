Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama)

Memur ve emekli zammı, Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili 5 aylık rakamlar belli oldu. Kesin zam oranı aralık verileriyle netleşecek. İşte 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve emekli zammına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama) - 1

Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken memur ve emekli maaşının zamlı halinin ne olacağı, zam oranlara ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. İşte enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama) - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama) - 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında  2,88 artarken, yıllık bazda artış yüzde 84,39 oldu. 

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama) - 4

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama) - 5

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ

Geriye dönük altı aylık TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.

Ancak kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama) - 6

Bu rakamların üzerinde bir refah payı düzeltmesi olup olmayacağı ise belirsiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  yılbaşında refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacaklarını açıklamıştı.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama) - 7

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