Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de

Emekliye ek zam farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta emekliye ek zamda müjdeyi duyurdu ve zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Sigorta kapsamı, SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı olan vatandaşlar ise zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 1

Milyonlarca emekli tarafından ek zam farklarının yatırılacağı tarih sorgulanıyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında emekliye ek zammın ne kadar olacağı belli oldu ve tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Şimdi ise gözler ek zam öncesinde kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına çevrildi. Peki, emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 2

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 3

EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.

Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 5

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B ve 4C emekli maaşı ödeme günleri;

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 7

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de - 8

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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