Emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları için gözler Resmi Gazete'de
Emekliye ek zam farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta emekliye ek zamda müjdeyi duyurdu ve zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Sigorta kapsamı, SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı olan vatandaşlar ise zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli tarafından ek zam farklarının yatırılacağı tarih sorgulanıyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında emekliye ek zammın ne kadar olacağı belli oldu ve tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Şimdi ise gözler ek zam öncesinde kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına çevrildi. Peki, emekliye ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?