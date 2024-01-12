Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum)

Emekliye ek zam ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, en düşük emekli aylıklarına zam bekleyen emekliler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin merakla beklediği emekliye ek zam çalışmasında artık sona yaklaşıldı. Düzenlemesi için hazırlıklarını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları, emekli ek zammı için çalışmayı Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek?

Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum) - 1

2024 yılı emekliye ek zam çalışması için bekleyiş sürüyor. Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek?

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Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum) - 2

BAKANLIKLAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum) - 3

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum) - 4

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.

Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum) - 5

EK ZAM SONRASI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Emekli zamlarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması yönündeki hazırlıklar, iki ayaktan oluşuyor. Bu kapsamda, öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için nasıl bir adım atılacağı üstünde duruluyor.

Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşının, daha önce kamuoyu gündemine gelen 11 bin 500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin yüzde 55’inin “en düşük maaş alan” grubuna gireceği öngörülüyor.

Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum) - 6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

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