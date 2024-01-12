Emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? (2024 emekli ek zammında son durum)
Emekliye ek zam ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, en düşük emekli aylıklarına zam bekleyen emekliler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin merakla beklediği emekliye ek zam çalışmasında artık sona yaklaşıldı. Düzenlemesi için hazırlıklarını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları, emekli ek zammı için çalışmayı Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek?
2024 yılı emekliye ek zam çalışması için bekleyiş sürüyor. Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek?